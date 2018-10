Facebook Messenger está realizando pruebas de una función que permitirá retirar un mensaje enviado, la cual llevaría como nombre “Unsend”, segúnreportó el portal TechCrunch.

La compañía ubicada en Silicon Valley había dicho en abril que añadiría la función, luego de conocerse que Facebook había estado borrando los mensajes de su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg.

La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong, reconocida por la filtración de información colocó tuits mostrando capturas de pantalla de lo que sería un prototipo de esta herramienta. "Facebook Messenger finalmente está trabajando en 'Borrar mensaje' para todos en la aplicación”, escribió.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3