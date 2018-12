Londres - Un comité del Parlamento británico que investiga la propagación de noticias falsas divulgó correos electrónicos internos de la red social Facebook, que revelan detalles sobre la gestión de datos de los usuarios por parte de la empresa estadounidense.

Esa correspondencia, de 250 páginas, incluye mensajes del consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, algunos de ellos señalados como "confidenciales".

El diputado conservador Damian Collins, que preside el comité parlamentario de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, subrayó en un escrito que los correos revelan que Facebook permitió a algunas compañías mantener "acceso completo" a la información de los amigos de cada usuario después de 2014.

"No está claro que existiera ningún consentimiento del usuario para ello", recalcó Collins, quien publicó un tuit con un enlace al documento, junto con el siguiente mensaje: “Necesitamos un debate más público sobre los derechos de los usuarios de las redes sociales y las empresas más pequeñas que deben trabajar con los gigantes de la tecnología. Espero que la investigación de nuestro comité pueda defenderlos”.

We need a more public debate about the rights of social media users and the smaller businesses who are required to work with the tech giants. I hope that our committee investigation can stand up for them.https://t.co/GRtQ5oMdvn