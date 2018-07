Facebook confirmó que está probando una tecnología para verificar la autenticidad de los mensajes que llegan a través del servicio de Messenger, informó el sitio Engadget citando un reporte de "Motherboard". Así, el usuario podrá estar seguro de que el mensaje que recibió es de quien cree que es.

Cuando reciba un mensaje, el usuario también podrá ver una advertencia de que el remitente creó la cuenta recientemente, si la persona está usando Messenger sin una cuenta de Facebook asociada, el país donde se registra su número de teléfono y si la cuenta comparte un nombre similar al de un contacto real en la red social.

Este tipo de advertencias serán comunes en mensajes de personas con las que no se conversó recientemente en Facebook Messenger y mensajes de usuarios no conectados. Esto para evitar fraudes de identidad de sujetos que utilizan un nombre similar al de un amigo en esta plataforma.



La red social dijo a Engadget que la prueba de este sistema es un esfuerzo más de la empresa para luchar contra la suplantación y las estafas que se producen dentro de Facebook Messenger. También es una forma de facilitar los informes de engaño de estos casos.

My mom just sent me this screenshot, she thought it was odd and has alerted her friend Lee about the imposter.



I taught her well pic.twitter.com/3jEzCYfklM