Nuevamente, una serie de documentos involucra a Facebook en un plan siniestro, y es que se han evidenciado las supuestas intenciones que tenía la compañía para vender los datos de sus usuarios a empresas, lo que demuestra que los escándalos como Cambridge Analytica pudieron ser predecibles.

The Wall Street Journal informó que tuvo acceso a correos electrónicos de entre 2012 y 2014, que revelan que la firma de Mark Zuckerberg contempló cobrar a empresas por el uso de los datos de sus usuarios.

De acuerdo con esta publicación, los ejecutivos de la red social discutieron en estos mails cómo alentar a los anunciantes a gastar más dinero en el servicio, a cambio de un mayor acceso a la información del usuario.

Esto, pese a que Zuckerberg aseguró en su testimonio del pasado mes de abril ante el Congreso de Estados Unidos: “No puedo ser más claro sobre este tema. No vendemos datos, no es así como funciona la publicidad”.

Ahora, estos documentos podrían ser públicos, ya que el Parlamento del Reino Unido los confiscó a un desarrollador externo.

Facebook considered charging third parties for access to user data, according to court filings—which would been a dramatic departure from its policy https://t.co/eOMqEkKkw8