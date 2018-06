Parece ser que el escandaloso capítulo de Cambridge Analytica y Facebook fue apenas el comienzo de lo que puede ser el año más negro en la historia de esta red social, luego de darse a conocer un nuevo episodio que tiene que ver nuevamente con temas relacionados a ofrecimientos de datos personales.

De acuerdo con una publicación del diario estadounidense The New York Times, la empresa comandada por Mark Zuckerberg habría permitido acceder a los datos personales de sus usuarios al menos a 60 empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos electrónicos, entre ellas Samsung, Apple o Blackberry.

Las investigaciones señalan que esta red social ha estado proporcionando dicha información durante los últimos diez años, antes incluso de que Facebook fuese una aplicación descargable en sus tiendas.

Según señala la publicación, los fabricantes pueden hacer caso omiso a las preferencias de los usuarios en materia de privacidad, pero lograron acceder a los datos personales como el estado sentimental, la religión, las preferencias políticas o los eventos a los que asiste, aunque este no haya dado su permiso para compartir esta información con terceros.

Una declaración de Facebook en respuesta al informe niega que la información perteneciente a amigos de los usuarios se haya compartido sin permiso, aunque aclaró que el intercambio de datos ya era un problema en 2012.

Your daily @DealBook Briefing:



• Facebook gave hardware firms deep access to your information.



• A trade war could could put millions of jobs on the line.



• Apple's next tricks: More ads, and maybe encouragement to put your phone down.https://t.co/bqyUV8Go8w