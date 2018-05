El efecto dominó que sigue teniendo Facebook causado por el daño que ocasionó Cambridge Analytica y la filtración de datos personales de más de 87 millones de usuarios alrededor del mundo, continúa con efectos negativos en la compañía de Mark Zuckerberg.

Y es que a pesar de todas las medidas implementadas, parece ser que no fue suficiente para muchos, tal y como sucedió en Papúa Nueva Guinea, un país de Oceanía que decidió prohibir esta red social en todo su territorio durante un mes completo.

El objetivo de esta medida es el de poder recopilar toda la información necesaria para identificar a usuarios que se escondan en cuentas apócrifas o que proporcionen información falsa, dio a conocer en su publicación el Post Courier.

El reporte indica que el gobierno Papú no solo decidió tomar esta medida preventiva, sino que además buscarán proveer una alternativa de red social creada por el gobierno para que la gente no se quede sin opciones.

Sam Basil, Ministro de Comunicaciones, declaró además que bajo estas acciones se podrá analizar de una mejor manera el impacto que tendría en la población el cierre de la red social, y así poder sopesar si existe progreso con la ciudadanía con o sin su uso.

Papua New Guinea, a nation smaller than Lagos, has announced that it will shut down Facebook for a month. The PNG government says that the shutdown will give it time to assess the spread of objectionable content on the site such as porn and fake news. pic.twitter.com/wlNstwErfE — Pst. Gbenro (@gbenro) 30 de mayo de 2018

"Lo que estoy tratando de hacer es asegurar que la ley se aplique en consecuencia, donde los autores puedan ser identificados y cargados en consecuencia. No podemos permitir que el abuso de Facebook continúe en el país” declaró Basil, al señalar que su objetivo es hacer cumplir la Ley de Delitos Cibernéticos que fue legislada en 2016.

El Ministro señaló, además, que aún no se establece cuándo entrará en vigor esta acción, pero se notificará con tiempo a todas aquellas personas que son usuarios de la red social para que vayan tomando las acciones pertinentes.