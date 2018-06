El desarrollo de la inteligencia artificial ha llevado a las compañías a ingresar a diversas industrias para aplicar el avance que permiten estos algoritmos.

Ahora, Google ha apostado por el área de la salud con su nueva tecnología con machine learning, que es capaz de determinar las probabilidades de sobrevivir de un paciente que ingresa a un centro médico.

De acuerdo a potenciales factores de riesgo como la edad del paciente, su género, raza y diagnóstico preliminar, el software -que opera con inteligencia artificial- es capaz de determinar, hasta con 95% de precisión, las probabilidades de seguir con vida durante las próximas 24 horas.

Este tipo de herramientas puede ser fundamental en los tratamientos que se les aplican a los pacientes, principalmente cuando se trata de personas que ingresan de urgencia o con heridas de gravedad, ya que en el futuro podría determinar no sólo la probabilidad de vivir, sino ayudar a los médicos en sus decisiones.



