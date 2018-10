Caracas - Google lanzó una herramienta destinada a combatir la censura a la prensa en todo el mundo. La aplicación se probó primero en Venezuela, donde los periodistas dicen que luchan contra un gobierno empeñado en enterrar reportes que exponen corrupción y abusos de derechos humanos en internet.

En los últimos años, los adictos a las noticias que quieren acceder a sitios web independientes del país se han topado con un mensaje en sus pantallas que les advierte de que no existen, un problema que la mayoría atribuye a las medidas del gobierno para bloquear el acceso a información crítica.

"Es muy difícil hacer llegar las noticias a la gente”, señaló Melanio Escobar, un periodista y activista social venezolano que probó la aplicación Intra para Google antes de su lanzamiento este mes. "Promovemos esta y otras herramientas, pero no es fácil”.

El gobierno controla internet como propietario de CANTV, el mayor proveedor del servicio en el país con más de 2.5 millones de clientes y, según Escobar, empresas privadas más pequeñas siguen sus directrices para mantenerse en el negocio.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, un grupo que aboga por la libertad de prensa, apuntó que desde 2014 los sitios informativos críticos con el gobierno reciben cada vez más ataques. En agosto, durante una prueba de cuatro días intentado acceder a 53 webs cientos de veces al día, se detectó que casi la mitad de ellas estaban bloqueados, según los investigadores. El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una petición de comentarios para este reporte.

Intra, una aplicación disponible solo para Android, está diseñada para sortear esta táctica conectando los celulares de los usuarios directamente a servidores de Google que acceden al sistema de nombres de dominio, una especie de guía telefónica de internet. Esto evita cualquier bloqueo impuesto por las empresas de internet locales y complica que gobiernos y otros interlocutores bloqueen la entrada a ciertas páginas.

