No cabe duda que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestras actividades diarias, y la noche de Halloween no es la excepción.

Una de las celebraciones más esperadas por los niños finalmente ha llegado, y es hora de ponerse el disfraz para salir a pedir dulces.

Es por ello que Google Maps, en colaboración con la plataforma Nextdoor, brindarán ayuda a aquellos que deseen ubicar los mejores puntos para conseguir su “botín” de Halloween.

A través de la herramienta “Halloween Treat Map”, los usuarios podrán saber en qué parte de su vecindario están repartiendo dulces.

A través de su cuenta de Twitter, Google Maps invita a utilizar esta herramienta para que todos tengan un Halloween seguro y divertido.

De igual manera, esta aplicación permite a los habitantes de la zona marcar sus casas con un ícono de maíz, si es que darán golosinas, un ícono de casa encantada si planean entregar un truco espeluznante, y por último un ícono de calabaza verde si van a regalar dulces no alimenticios, es decir, golosinas saludables.

