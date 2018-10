Luego de que la semana pasada iPhone y Samsung fueran multadas con 10 y 5 millones de dólares respectivamente por las autoridades en Italia, quienes consideraron que ambas compañías incurren en prácticas comerciales injustas, ahora la firma Huawei aprovechó este incidente para hacer burla de sus dos más grandes rivales.

“Nunca ralentizaríamos (hacer más lento) nuestros teléfonos para forzar una actualización. Estamos orgullosos de nuestro nuevo Huawei Mate 20 Pro, al igual que cualquier otro teléfono en nuestra gama”, es el mensaje de la compañía en su cuenta de Twitter.

La empresa china se encuentra en plena promoción de su modelo Mate 20, el cual ha recibido muy buenas críticas e incluso se presentaron en algunas tiendas el día del lanzamiento de los iPhone Xs y Xs Max, el 21 de septiembre, para comenzar a darle publicidad al nuevo lanzamiento, previo a su salida oficial.

We would never slow our phones down to force an upgrade. We're proud our new #HuaweiMate20Pro is #BornFastStaysFast - just like every other phone in our range. #NeverSlowDown Learn more now > https://t.co/Fn1ADt5VBW pic.twitter.com/AJihfosqAM