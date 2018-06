Es bien sabido que las redes sociales como plataforma de negocio representan un éxito total y absoluto alrededor del mundo gracias al alto impacto entre los usuarios que, dicho sea de paso, aumentan día con día. Sin embargo, la inercia exitosa de estas compañías también causa efectos negativos.

Y es que de manera insólita y sorprendente, la República de Uganda, un país africano de más de 40 millones de habitantes anunció que comenzará a implementar un impuesto sobre los servicios de mensajería más populares que existen.

Esta legislación, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio señala que el usuario deberá pagar una suma de 200 chelines ($0.5) diarios a las personas que decidan utilizar las plataformas de mensajería como Facebook, WhatsApp, Viber, Skype y Twitter.

Por si esto fuera poco, todas aquellas personas que hagan transferencias de dinero por teléfono móvil tendrán que pagar el 1% sobre el valor total de las transacciones. Con estas medidas, el gobierno de aquel país tiene planeado recaudar casi $74 millones, así lo dio a conocer el diario local “The Observer”.



Uno de los principales impulsores de esta medida es el presidente ugandés, Yoweri Museveni, quien ha argumentado en diferentes ocasiones que todas las redes sociales incitan a la gente a "chismorrear".

Uganda Parliament has passed the law on taxes on mobile money transactions and social media use.

The law impose a mandatory Ush200 daily levy for WhatsApp users starting July 1,mobile money transactions will also attract a one per cent levy on the total value of the transaction pic.twitter.com/3gDUYO0KFT