Parece que todo está listo para que la compañía SpaceX conquiste la Luna en 2023, tal como lo adelantó recientemente Elon Musk.

Primero reveló que el japonés Yusaku Maezawa será el turista espacial que realizará el viaje, y luego dio detalles de la nave espacial que lo trasladará a nuestro satélite natural.

Pero eso no es todo, pues ahora señaló que dicha misión podría ser presenciada por todos a través de la realidad virtual.

Moon mission will be livestreamed in high def VR, so it’ll feel like you’re there in real-time minus a few seconds for speed of light