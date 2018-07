La NASA anunciará el viernes 3 de agosto a los astronautas asignados para tripular las primeras pruebas de vuelo y misiones del Boeing CST-100 Starliner y SpaceX Crew Dragon, con lo cual comenzará una nueva era en el vuelo espacial estadounidense.

El Director del Centro Espacial Johnson Mark Geyer y el Director del Centro Espacial Kennedy Bob Cabana se unirán a Bridenstine y representantes de Boeing y SpaceX para presentar a los equipos.

.@NASA and commercial partners @BoeingSpace and @SpaceX are making significant advances in preparing to launch astronauts from U.S. soil for the first time since 2011 ? ? . Take a look at what we've done so far in 2018: https://t.co/IXDEJlCrxZ pic.twitter.com/xlkpPL8gSO