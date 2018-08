"Wake me up before you go-go" es la primera canción que aparece en una playlist confeccionada por la NASA para despertar a uno de sus rovers en Marte.

Se trata del Opportunity, el robot que llegó en 2004 a la superficie del planeta rojo y que se encuentra "durmiendo" desde la tormenta de arena que afectó durante semanas al planeta.

Cuando el polvo comenzó a ser una amenaza para los rovers y sondas que recorren la superficie de Marte, la NASA decidió "apagar" momentáneamente al Opportunity para evitar que sus paneles solares -la única forma de carga- sufrieran daños, con la esperanza de volver a cargarlo tras la tormenta.

Sin embargo, el polvo ya bajó en Marte y el rover aún no logra despertar para continuar con sus investigaciones. Es por esto que el equipo a cargo de la misión se propuso una nueva forma de motivar al robot para que salga de su extensa siesta.

Así, cada día el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA comienza sus jornadas con una motivante playlist.









Encabezada con el éxito de Wham! en los 80, "Wake me up before you go-go", la lista continúa con temas de Queen como "Keep Yourself Alive" o "Bohemian Rhapsody", también de David Bowie como "Space Oddity" o "Life in Mars?".



En la lista también se encuentra Foo Fighters, The Beatles, Iron Maiden, Elon John, Kansas, P.O.D., Electric Light Orchestra, Boston, Gloria Gaynor, Tom Petty, Sam Bush y Bill Halley & His Cornets.

Según explica Michael Staab, un ingeniero del programa a cargo de este rover en el JPL, "esta es la primera vez que el Opportunity ha detenido la comunicación con nosotros y no la ha retomado cuando lo esperábamos".