A medida que las diferencias políticas se introducen en el escenario de las citas amorosas, los jóvenes solteros se están acercando a conocer a quienes tienen puntos de vista políticos similares.

Para satisfacer esta nueva demanda, una compañía de redes sociales lanzó una nueva aplicación con la esperanza de ayudar a jóvenes simpatizantes del presidente Donald Trump a tener encuentros románticos, informaron medios estadounidenses.

La aplicación, llamada DonaldDaters, se describe a sí misma como "una comunidad de solteros radicados en Estados Unidos que conecta a amantes, amigos y simpatizantes de Trump por igual" y promete lograr que los estadounidenses tengan citas amorosas de nuevo (Make America date again).

"Para muchos simpatizantes de Trump, la intolerancia liberal ha hecho que conocer a alguien y tener citas amorosas sea casi imposible", dijo en una declaración Emily Moreno, directora de DonaldDaters. "El apoyo al presidente se ha convertido en un obstáculo en lugar de ser una manera de romper el hielo.

Es por eso que creamos una nueva plataforma para que los simpatizantes de Trump conozcan gente sin tener miedo de hablar de política", dijo.

Tired of the wrong matches? Get the RIGHT ones. Literally. Download the new DonaldDaters dating app. #TheRIGHTMatch pic.twitter.com/Iaz1OncfTQ