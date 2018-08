Al llegar a algún lugar, sea una casa o restaurante, lo primero que muchas personas hacen es pedir la contraseña del WiFi para ahorrarse datos.

Incluso hay lugares que han inventado medidas para incrementar la interacción cara a cara, con el fin de olvidar un rato los celulares.

Después de esto y con varias investigaciones, ha surgido la pregunta ¿es indispensable el uso del celular e Internet en nuestras vidas?

De acuerdo con el estudio What’s More Important than Sex, Chocolate or Alcohol? Wi-Fi, According to a New iPass Report publicado por la compañía estadunidense iPass, se descubrió que las personas prefieren tener conexión WiFi antes que tener sexo.

Para el estudio se encuestaron a 1,700 profesionales sobre sus hábitos y conexiones, así se descubrió el gran incremento del uso del WiFi.

De acuerdo con el estudio, el 40% de los encuestados escogieron el Wifi como algo esencial sobre el sexo, con el 37%, el chocolate con el 14% y el alcohol con el 9%.

De ese 40%, se destacan elementos como mejora de la calidad de vida y preferir el uso WiFi antes que los datos móviles.

Las personas comentaron que el uso del WiFi los ayuda a mantenerse en línea ya que ''todos nosotros queremos estar conectados y activos en nuestras vidas privadas y profesionales''.