Toda industria importante tiene un evento internacional de la misma talla en donde se juntan los más grandes representantes del rubro para mostrar las últimas novedades. La industria de los videojuegos no es la excepción. El Electronic Entertainment Expo 3, más conocido como E3, es el encuentro anual de mayor relevancia en el sector, y este año tendrá lugar del 12 al 14 de junio en Los Ángeles, California.

Hasta hace un par de años, el E3 solo admitía a desarrolladores y periodistas, recién en 2017 esto cambió y se abrió las puertas al público. En esta vigésimo cuarta edición empresas como Microsoft, Sony y Nintedo estarán presentes enseñando lo mejor que tienen. A continuación, te mostramos el calendario del evento y te contamos qué novedades se esperan.

Aquí un adelanto de lo que se presentará el E3:

Electronic Arts

Esta empresa mostrará su clásica entrega de fútbol “FIFA 19”, “Battlefield V”, un título ambientado en la Segunda Guerra Mundial, “Anthem”, el nuevo proyecto de Bioware y “Los Sims”.

Microsoft

La gigante tecnológica ha asegurado que este será su mayor E3 y confirma que dará su conferencia desde el “Microsoft Theater” situado cerca del “Convention Center de Los Angeles”, donde tendrá lugar la feria.

Es probable que tengamos detalles sobre el nuevo “Fable” que en principio está desarrollando Playground Games, así como nueva información sobre “Crackdown 3”.

Sony

La compañía japonesa alista cuatro títulos principales: ‘The Last of Us 2’, ‘Death Stranding’, ‘Spider-Man’ y ‘Ghost of Tsushima’.

Según ha confirmado, este año la conferencia será algo distinta a lo que nos tiene acostumbrados. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar.

Nintendo

Acorde con años anteriores, la empresa seguirá en su línea de mantener un perfil bajo en el E3, apostando de nuevo por los Nintendo Direct y las conexiones en directo de su Treehouse, donde los desarrolladores muestran y hablan sobre sus juegos. No obstante, algunos rumores hablan de la llegada de “Fortnite” a la consola híbrida (Switch).