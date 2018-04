Los problemas que enfrenta Facebook en la actualidad lucen interminables y parece ser que cada vez son más graves.

Mediante una publicación en TechCrunch, un sitio web que trata principalmente sobre iniciativas empresariales y sus productos, se reveló información que se mantenía en secreto entre los altos mandos de la compañía estadounidense.

De acuerdo con el reporte, se dio a conocer que a pesar de que un usuario común no puede eliminar los mensajes enviados de la bandeja de entrada de otra persona en Messenger, Facebook sí lo hace con su propietario Mark Zuckerberg y otros ejecutivos.

Se pudo conocer que Facebook decidió borrar las conversaciones que tuvieron con otras personas por razones de privacidad, pero lo extraño es que estos mismos mensajes también fueron eliminados de conversaciones con otros usuarios sin que estos den su consentimiento.

TechCrunch aclaró que únicamente están desapareciendo los mensajes anteriores al 2014, y los actuales todavía aparecen en las bandejas de entrada de otros usuarios.

De acuerdo a la información recabada, esta decisión se tomó debido al hackeo a Sony Pictures de aquel año, por lo que decidieron realizar un gran número de cambios para proteger las comunicaciones de sus ejecutivos.

