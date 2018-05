Bruselas - El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó hoy en la Eurocámara por la filtración a Cambridge Analytica, que pudo condicionar el referéndum del "brexit" y la victoria de Donald Trump, y admitió que llevará tiempo hacer los cambios necesarios para salvaguardar" los datos de los usuarios.

"Ha quedado claro en los últimos años que no hemos hecho lo suficiente para evitar que las herramientas que hemos creado se utilicen también para causar daño", admitió Zuckerberg ante los líderes de los grupos del Parlamento Europeo (PE), y su presidente, Antonio Tajani.

El fundador de Facebook aceptó acudir voluntariamente a la Eurocámara para dar explicaciones tras la filtración masiva de información a la empresa Cambridge Analytica, semanas después de comparecer en el Senado de Estados Unidos por obligación legal.

La intervención, que iba a ser a puerta cerrada, se pudo seguir en directo a través de internet tras las críticas de los grupos de la Izquierda Unitaria Europea, los Verdes y los Socialdemócratas, y la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE).

"Ya sea noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones o desarrolladores que usan mal la información de las personas, no tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestras responsabilidades. Eso fue un error, y lo siento", afirmó, en línea con su intervención en la cámara estadounidense.

El empresario admitió que llevará tiempo trabajar en todos los cambios necesarios, pero se compromete a "hacerlo bien y a realizar las importantes inversiones necesarias para mantener a las personas a salvo".

