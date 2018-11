Una de las funciones indispensables en cualquier aplicación de mensajería instantánea es la de poder borrar un mensaje que fue enviado por equivocación.

Aunque esta herramienta es nueva y se implementó recientemente en WhatsApp, en Messenger aún no se encuentra disponible, pero parece que muy pronto lo estará.

Al menos así lo revela el sitio The Verge, tras señalar que esto se descubrió en el código para la versión 191.0 de la aplicación en iOs.

"Próximamente: elimina un mensaje después de que se haya enviado. Si envías accidentalmente la foto incorrecta, la información incorrecta o el mensaje incorrecto, se puede corregir fácilmente eliminando el mensaje", dice una de las notas referentes a dicha versión.

Con esta función, se acabaron las preocupaciones por si te equivocaste de contacto o te arrepentiste de lo que escribiste en la plataforma.

Sin embargo, solo tendrás un periodo de 10 minutos para borrar esos mensajes después de haberlos enviado.

Este margen de tiempo resulta limitado comparado con el plazo de una hora que nos da WhatsApp o de 48 horas que ofrece Telegram para eliminar un mensaje, por lo que en un futuro podría ampliarse ese rango.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc