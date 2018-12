Nueva York - La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, lanzó un dardo a la filosofía de liderazgo femenino acuñada por Sheryl Sandberg, la "número dos" de Facebook, un comentario del que hoy se hacen eco los medios nacionales.

Obama se referió al "bestseller" de Sandberg titulado "Lean In: Women, Work, And The Will To Lead" (En español "Vayamos adelante: las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar"), que dio lugar a una fundación sin fines de lucro, llamada "Lean In", y que ha promovido la creación por todo el mundo de miles grupos de mujeres que realizan encuentros regulares para hablar sobre liderazgo.

Ante una audiencia de 19,000 personas que acudieron al Barclays Center de Nueva York para la presentación de su libro "Becoming", que ya es el más vendido del país este año, Michelle Obama dijo el sábado que ese mantra "no siempre es suficiente" porque "esa mierda no funciona".

La ambiciosa filosofía de Sandberg sugiere que las mujeres pueden "tenerlo todo" si lo intentan y equilibrar vida personal y profesional. Respecto a esta última, las invita a hacerse valer en el trabajo para evitar quedar relegadas a puestos bajos en la cadena de mando.

"El matrimonio aún no es igual", dijo en un tono informal la ex primera dama, quien reiteró: "Les digo a las mujeres que todo eso de 'puedes tenerlo todo'... mmmm, pues no, no al mismo tiempo, eso es mentira", recoge CNN, citando a otros medios.

La propia Sandberg admitió en 2017 que la filosofía "Lean In", aunque ha impulsado a muchas mujeres, no se ha reflejado hasta el momento en que haya más mujeres en puestos directivos "ni en ninguna industria ni en ningún gobierno del mundo", según dijo en una entrevista a USA Today.

La ejecutiva de Facebook y su gestión del liderazgo han estado en el centro de la polémica en las últimas semanas, cuando The New York Times publicó que ella y el cofundador de la firma, Mark Zuckerberg, ignoraron avisos de que hackers rusos estaban usando la plataforma para interferir en la elección presidencial de 2016.

El rotativo publicó la semana pasada, además, que Sandberg ordenó al personal de comunicación de la plataforma que investigara los intereses financieros del magnate George Soros después de que él criticara públicamente a la red social.