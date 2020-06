Microsoft se convirtió en la tercera compañía tecnológica grande en anunciar que no va a venderle su software de reconocimiento facial a la policía, luego de medidas similares adoptadas por Amazon e IBM.

El presidente y asesor legal de Microsoft, Brad Smith, anunció la decisión y llamó al Congreso a regular la tecnología, durante una entrevista en video con el Washington Post el jueves.

"Hemos decidido que no vamos a venderle tecnología de reconocimiento facial a departamentos de policía en Estados Unidos hasta que haya una ley nacional sustentada en los derechos humanos que gobierne esa tecnología", dijo Smith.

Los sistemas de reconocimiento facial habían sido criticados por identificar incorrectamente a personas con piel oscura. Las protestas actuales tras la muerte de George Floyd a manos de la policía centraron la atención en la injusticia racial en Estados Unidos y cómo la policía usa la tecnología para rastrear a personas.

Pero aunque las tres compañías son conocidas por su trabajo en el desarrollo de inteligencia artificial, incluyendo el software de reconocimiento facial, ninguna de ellas tiene un papel grande en la venta de esa tecnología a la policía. Smith dijo el jueves que Microsoft actualmente no le vende su tecnología a ningún departamento de policía en Estados Unidos. No dijo si eso incluye las agencias federales de seguridad pública ni si provee la tecnología a fuerzas policiales en otros países.

Varias otras compañías que son menos conocidas dominan el mercado para contratos gubernamentales de reconocimiento facial en Estados Unidos, incluyendo la japonesa NEC y las firmas europeas Idemia y Gemalto.

Microsoft, Amazon e IBM exhortaron al Congreso a establecer reglas nacionales sobre cómo la policía puede usar el reconocimiento facial, algo que ahora es ponderado como parte de un paquete de reformas policiales motivado por las protestas por la muerte de Floyd.

"Si todas las compañías responsables en el país ceden este mercado a aquellas que no están preparadas para tomar una posición, no vamos a servir bien a los intereses o las vidas de las personas negras de esta nación", dijo Smith. "Necesitamos que el Congreso intervenga, no solamente las compañías tecnológicas".

Microsoft se ha pasado dos años advirtiendo sobre los peligros potenciales de que la tecnología de reconocimiento facial sea usada para facilitar una vigilancia masiva opresiva, pero la compañía se ha opuesto a las prohibiciones totales de su uso por parte del gobierno de San Francisco y otras ciudades. Eso ha llevado a críticas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que dice que Microsoft cabildea en favor de regulaciones débiles que pudieran legitimar y expandir el uso policial de la tecnología.