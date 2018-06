El gigante de vídeo “streaming” Netflix tuvo una interrupción en su servicio hoy lunes a eso de las 6:00 p.m., hora de Puerto Rico, la cual duró por aproximadamente media hora y provocó toda clase de quejas en redes sociales tales como Twitter.

La interrupción, que se registró a nivel global tanto en su página web como en la aplicación móvil, imposibilitó que los usuarios pudieran disfrutar del catálogo de películas o series incluidas en la popular plataforma, la cual en vez de brindar el vídeo solicitado mostraba un mensaje de error.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.