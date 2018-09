Si eres un ferviente seguidor de todos los contenidos de Netflix, y acostumbras ver tus series y películas favoritas en tu celular, seguramente te habrás dado cuenta que en varios modelos de teléfono con sistema operativo Android la calidad de la imagen no era muy buena.

Pero eso se acabó, pues la plataforma ahora permitirá que los smartphones Android con certificación Widevine de nivel 1 puedan reproducir contenido en Full HD.

Uno de los principales problemas que tienen muchos celulares es la certificación Widevine, que está relacionada con la reproducción de contenidos que estén protegidos por administración de derechos digitales.

Esta certificación la ofrece Google sin ningún costo, sin embargo, para obtenerla se requieren algunas pruebas y ajustes por parte de los fabricantes, de ahí que muchos equipos no cuenten con dicha certificación, que es la que permite la reproducción en contenido HD o superior.

Obviamente que un teléfono que no tenga Widevine L1 no puede reproducir contenidos de Netflix en HD, pero lo curioso es que los teléfonos Android con esta certificación no podían reproducir contenido en Full HD de Netflix, algo que sin duda tenía que ver directamente con la compañía.

Este problema era evidente en teléfonos como el Pixel 2 XL, los Galaxy S8 o S9, e incluso con los Huawei P20 Pro.

Sin embargo, la empresa anunció que ahora los equipos Android con Widevine L1 pueden reproducir contenido en Full HD, algo que seguramente agradecerán muchos usuarios.