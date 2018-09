Hace unas semanas, la amenaza de un personaje llamado “Momo” se convirtió en uno de los temas más sonados en internet y sobre todo en WhatsApp, al descubrirse que se trataba de un engaño para dirigir a menores de edad hacia sitios web de pornografía, truco que nuevamente está siendo utilizado pero ahora bajo el nombre de “Olivia”.

De acuerdo con medios especializados, “Olivia” es una supuesta usuaria que rastrea los números de los usuarios más jóvenes a los que envía mensajes con enlaces de sitios para adultos. Primero se hace pasar como una amiga de un amigo de la misma escuela del destinatario.

Tras encontrar a la víctima perfecta, este personaje pide que la agregue a sus contactos y en ese momento comienza a mandarle un link para que supuestamente pueda ver fotos de ella; sin embargo, se trata de un enlace que direcciona a los sitios porno.

Esta modalidad comenzó a detectarse en el Reino Unido, sin embargo, podría afectar a cualquier usuario en el mundo que utilice la aplicación de mensajería.

Por su parte, la Policía de Inglaterra ha dado a conocer algunos mensajes para alertar a los padres sobre este nuevo peligro para los menores.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A