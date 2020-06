La pandemia de coronavirus fue el marco elegido de las teorías de conspiración para sostener que la tecnología 5G afecta la salud de las personas, un argumento que fue rechazado por la comunidad científica.

"Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil", dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) para despejar los rumores en torno al nuevo coronavirus.

Sin embargo, en Inglaterra esta teoría terminó en la quema de torres de telefonía en Birmingham y Merseyside, un ataque que se replicó en diversas partes del mundo, incluso en aquellos que no cuentan con la tecnología 5G. Eso fue lo que ocurrió en Bolivia , donde se atacaron las antenas de telecomunicaciones de las localidades de San Julián, Ichilo y Yapacaní.

"El ataque perpetrado perjudicará la comunicación y provisión de combustibles en la zona. Se pide tomar los recaudos necesarios porque la acción delincuencial perjudicará el transporte y las actividades productivas de la región", dijo el Ministerio de Gobierno de Bolivia en un comunicado publicado en su cuenta oficial en Twitter.

El ataque a las redes de telefonía móvil del país andino fue considerado un acto terrorista por las autoridades y generó disputas en la escena política de Bolivia, a tal punto que Evo Morales se expresó sobre el incidente.

"En varios lugares del mundo, y producto de noticias falsas , se han producido ataques contra antenas de telefonía . Se debe hacer una campaña de información, en lugar de criminalizar y estigmatizar. En #Bolivia todavía no hay tecnología 5G ", dijo el exmandatario, exiliado en la Argentina.

Los rumores falsos en torno a las redes 5G se basan en señalar que las ondas de radio de las antenas son responsables de la pandemia de coronavirus. Estas publicaciones comenzaron en Facebook durante enero, cuando se produjeron los primeros casos de coronavirus en Estados Unidos, y por lo general se resumen en dos tendencias: una que afirma que el 5G puede inutilizar al sistema inmune, y por ello hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus; y la otra dice que el virus puede transmitirse, de alguna manera, a través del uso de la tecnología 5G.