Por increíble que parezca, un robot llamado Pepper, acudió ante el Comité en Educación del Parlamento del Reino Unido para testificar, lo que simbolizó la primera comparecencia de un humanoide con inteligencia en una sesión de este órgano legislador.

La primera frase que este androide emitió a modo de presentación fue: “Buenos días, presidente, gracias por invitarme a testificar, me llamo Pepper y soy un robot residente en la Universidad de Middlesex".

So @JamesFrith is the first to question Pepper the Robot who was giving evidence to the Education Select Committeee @CommonsEd looking at Artificial intelligence pic.twitter.com/3i5ZEJPgUW