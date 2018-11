Políticos de cinco países le están exigiendo a Mark Zuckerberg que comparezca en una audiencia conjunta, a celebrarse el próximo 27 de noviembre en Londres, Inglaterra, luego de que rechazara una invitación que le hicieron la semana pasada.

El creador de Facebook ha rechazado en dos ocasiones la invitación de Damian Collins, presidente del Comité de Digital, Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido, quien representa a los mandatarios de Australia, Argentina, Irlanda, Canadá y el Reino Unido, países que convocaron a Zuckerberg a este junte.

Collins publicó un mensaje en Twitter, en respuesta a la negativa del líder de Facebook.

“Facebook dice que siguen comprometidos ‘a trabajar con nuestros comités’ para proporcionar cualquier información relevante adicional que necesitemos. Sin embargo, no ofrecen ningún medio para hacerlo. El llamado a la rendición de cuentas está creciendo, con representantes de 5 parlamentos”, escribió.

