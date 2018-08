Gracias a la tecnología 3D, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) implementará un nuevo sistema de seguridad capaz de crear una imagen digitalizada de la persona que se coloque en el escáner.

De esta manera, ya no será necesario que los pasajeros saquen de su equipaje sus dispositivos electrónicos y líquidos al pasar por revisión.

El escáner de tomografía computarizada (CT) permite detectar objetos peligrosos como explosivos, y será puesto a prueba en 15 aeropuertos de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

La tecnología utiliza una cámara de rayos X para disparar cientos de imágenes, lo que permite obtener una vista más completa de los objetos metidos en el equipaje de mano.

Al mejorar la detección, la TSA espera reducir el número de inspecciones de bolsas secundarias y acelerar el proceso de seguridad.

“Ésta es la misma tecnología que las maletas documentadas”, dijo Lisa Farbstein, vocera de la TSA. “Esto realmente puede detectar explosivos”, comentó a The Washington Post.



