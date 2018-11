Roma - El Ayuntamiento de Roma iluminará este año la céntrica plaza Venecia con un gran árbol de Navidad patrocinado por Netflix, una iniciativa que contrasta con la cruzada que ha emprendido el Gobierno italiano contra este tipo de plataformas digitales.

El año pasado, el ayuntamiento capitolino se enfrentó a numerosas críticas por el gran abeto que colocó para presidir la plaza Venecia de Roma, en la glorieta frente al monumento al rey Víctor Manuel II, el conocido como Altar de la Patria.

This Christmas Rome says Bye Bye ?? to Spelacchio and Hello to a beautiful @NetflixIT sponsored Christmas Tree ?? right in Piazza Venezia.#spelacchio #christmas #netflix #rome pic.twitter.com/PG93KKQOqX