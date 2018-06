El Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos exigió que Mark Zuckerberg responda tras revelaciones que apuntan a que los datos de los usuarios se compartían con al menos 60 fabricantes de dispositivos.

El republicano John Thune y Bill Nelson, el demócrata de mayor rango, escribieron este martes al CEO de Facebook, después de que el New York Times informara que los fabricantes podían acceder a los datos de amigos de los usuarios en la red social, incluso si esos amigos les negaban permiso para compartir la información con terceros.

. @SenJohnThune and I sent a letter to Mark Zuckerberg today demanding answers about who had access to Facebook users' data. https://t.co/PeJhuy5HXK

La petición llega semanas después de que el gigante tecnológico rindiera testimonio ante el Senado y anunciara cambios en sus prácticas luego del escándalo con la consultora británica Cambridge Analytica, que accedió indebidamente a la información de 87 millones de cuentas.

La carta pregunta si Facebook auditó las asociaciones con los fabricantes de dispositivos en virtud de una orden de consentimiento de 2011 de la Comisión Federal de Comercio, y también si Zuckerberg desea revisar su testimonio ante el Senado en abril pasado.

Facebook dijo que espera abordar cualquier pregunta que tenga el Comité de Comercio, pero según personal del congreso, la empresa aún no ha respondido a cientos de preguntas escritas presentadas por miembros del Congreso después del testimonio de Zuckerberg en abril.

El intercambio de datos mencionado en el reporte periodístico habría tenido lugar durante la última década y fue utilizado por al menos unas 60 compañías, incluidas Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft y Samsung Electronics.

La carta de los senadores Thune y Nelson busca los nombres de todos los fabricantes que recibieron datos de usuario. Por su parte, el senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, preguntó a Facebook si las empresas chinas Huawei, ZTE o Xiaomi se encontraban entre las empresas que recibieron datos de los usuarios. Facebook no respondió de inmediato a la pregunta.

We need answers from Facebook. The whole story, now, not six months from now. https://t.co/I7xsM8mvj4