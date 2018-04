Tras el asalto de los datos privados de 87 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, la red social ha tomado una serie de medidas con el objetivo de proteger la privacidad de su comunidad y recobrar la confianza de la misma. Pero con este afán está haciendo caer a aplicaciones como la red de citas Tinder.

Facebook anunció cambios en su Interfaz de programación de aplicaciones (API) y actualizaciones en sus políticas para proteger la seguridad de los usuarios. Así, la plataforma restringió el acceso a las aplicaciones de terceros a los datos de las personas. Esto básicamente hizo que Tinder quede bloqueado.

Tinder se basa de la información que recoge de Facebook. Los usuarios de la aplicación de citas crean perfiles basándose en su perfil en la red social. Por eso, tras los cambios efectuados por la empresa de Menlo Park, cuando intentaron acceder su cuenta en la app les aparecía un mensaje que solicitaba "más información".

Según denunciaron en Twitter, si alguien desea ingresar a su perfil en Tinder encontrará que la app "requiere que proporciones permisos adicionales de Facebook para crear o usar una cuenta Tinder" para "crear perfiles más completos, verificar la autenticidad y brindar soporte", según informa el sitio Hipertextual.

