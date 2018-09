Ante las diferentes mejoras e implementaciones de plataformas como Facebook e Instagram, la red social Twitter ahora busca refrescarse para dar una nueva opción a sus usuarios, así que lanzó una modalidad que podría ser muy útil para algunos.

Ahora, cualquier persona que tenga una cuenta en Twitter podrá subir su propio podcast de radio gracias a la nueva característica que esta red social ha puesto a disposición de los internautas.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We’re launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.



Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH