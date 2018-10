De unos meses para acá Twitter está intensificando sus esfuerzos para borrar los perfiles falsos y el spam, esto como parte de una lucha para limpiar su plataforma antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre.

El objetivo de sanear la red social es evitar que las fake news o noticias falsas, así como otros factores intenten sabotear el proceso electoral, por lo que la compañía anunció las reglas por la “Integridad Electoral” con el fin de “mejorar la salud comunicacional” en la plataforma.

An update on our elections integrity work https://t.co/VOCgXgYyVJ — Twitter Public Policy (@Policy) 1 de octubre de 2018

“Hoy estamos compartiendo actualizaciones a través de tres áreas críticas de nuestros esfuerzos de integridad electoral: (1) Actualizaciones a las Reglas de Twitter (2) Detección y cumplimiento; y (3) Mejoras del producto”, se lee en un comunicado difundido por Twitter.

Entre las actualizaciones se incluyen normas más estrictas contra perfiles falsos, castigos para cuentas asociadas con perfiles prohibidos, además de bloquear el contenido o material hackeado o falso.

Además, la red social a partir de ahora podrá eliminar cuentas que presenten comportamiento engañoso o malicioso, incluidos los que sean identificados como perfiles falsos.

Respecto a la distribución de contenido falso o hackeado, Twitter prohíbe toda la divulgación de este material que podría poner en peligro la integridad de personas o empresas.

“También estamos ampliando los criterios para el momento en que tomaremos medidas en las cuentas que reclaman la responsabilidad de un hackeo, que incluye amenazas e incentivos públicos para hackear a personas y cuentas específicas. Los comentarios sobre un hackeo o materiales pirateados, como artículos de noticias sobre un hackeo, generalmente no se consideran una violación de esta política”, indicó.