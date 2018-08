Twitter está redoblando sus esfuerzos como medida para combatir los bots y las cuentas que difunden noticias falsas, sobre todo al tratarse de una red social que desde hace años es utilizada para propagar información.

Fue desde julio que esta plataforma suspendió al menos 70 millones de cuentas, lo que representó uno de los mayores descensos desde que esta red social que fue creada en 2006.

Por ello anunció que ahora eliminará a los usuarios que hayan intentado evadir dicha suspensión de cuentas.

We will continue this work in the coming weeks as we identify others who are attempting to Tweet following an account suspension. If you believe your account has been suspended in error, please let us know.https://t.co/RUWvNoQt2G