Cada vez resulta más sorprendente ver los avances tecnológicos que hay en diferentes vehículos y medios de transporte, pero ahora un hombre originario de China demostró que para él no hay límites y creó un prototipo de una motora voladora que está causando sensación.

De acuerdo con información de El País, Zaho Deli fue inspirado en un dibujo que veía en su niñez para desarrollar un dron gigante en forma de motora, con el que logró hacer un vuelo de prueba en los cielos de Dongguan, ciudad al sur de su país natal.

Incluso para llegar a este punto tuvo que hacer de todo para lograr su más grande sueño: ver volar su invento.

Tuvieron que pasar dos años y cerca de 1559 vuelos de prueba para que Deli pudiera perfeccionar su motora voladora.

De hecho, el primer vuelo fue todo un desastre y terminó cuando algunas partes del vehículo se incendiaron.

“Mi sueño se hizo realidad en el vuelo 1560, sentí cómo manejar una motora en el aire. Tuve que vender mi apartamento para lograr tener las piezas”, declaró Deli a la prensa de su país.

Esta motora voladora puede soportar entre 110 y 220 libras, además es capaz de alcanzar una velocidad de aproximadamente 43 millas por hora y por el momento su duración máxima de vuelo es de 30 minutos.



Su creador espera perfeccionar el próximo año este prototipo y venderlo en un precio de entre $5,000 y $7,000 por unidad, una vez que el gobierno chino regule el uso de drones para tripulación en zonas urbanas.

Is it a bird, is it a plane? No, it's a flying motorcycle!



Inventor Zhao Deli has named his airborne contraption “Jindouyun” after the "cloud somersault" that the Monkey King performs in Chinese novel Journey to the West. (Photo: VCG) pic.twitter.com/3GJmQYAfwi