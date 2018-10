Desde el pasado domingo, varios usuarios de Facebook comenzaron a quejarse sobre un mensaje engañoso, el cual les anuncia que supuestamente han clonado su cuenta y pide que la advertencia sea reenviada a su lista de amigos.

Se trata de un mensaje en inglés, mientras se desconoce si hay una versión en español, que llega al usuario por parte de uno de sus contactos, en el que se le avisa que ha recibido otra solicitud de amistad de él y que debe revisar su cuenta.

Aunque varios medios estadounidenses han detallado que este mensaje no propaga un virus, sí es molesto e inútil, por lo que se recomienda hacer caso omiso a este escrito, además de borrarlo.

Por su parte, las autoridades confirmaron que se trata de un aviso falso y sugieren a los usuarios de esta red social dejar de reenviarlo para evitar que se propague más el pánico.



El mensaje de la estafa dice: “Hola, recibí una solicitud de amistad de usted ayer que ignoré, por lo que es posible que desee revisar su cuenta que posiblemente ha sido clonada. Mantenga el dedo sobre el mensaje hasta que aparezca el botón de reenvío … luego presione el botón de reenviar y todas las personas a las que desea reenviar … Tuve que hacerlo individualmente. ¡Buena suerte!'”.

HOAX: If you get this message on Facebook, do not forward. This message is a hoax that is being spread around. You did not send anyone a friend request. It is not a real message. pic.twitter.com/xsIR8iVUNl