Los adolescentes de hoy revisan sus smartphones con frecuencia, muchos verifican las redes sociales “constantemente” y prefieren enviar textos que comunicarse cara a cara.

Pero en un nuevo sondeo, declararon que las redes sociales tienen un efecto positivo en su vida, ayudándoles a sentirse con más confianza, menos solos y menos deprimidos.

La encuesta fue realizada por Common Sense Media, un grupo sin fines de lucro con sede en San Francisco enfocado en estudiar el uso que dan los jóvenes a los medios de comunicación y la tecnología. Encontró que el 89% de ellos tienen su propio smartphone, comparado con 41% en 2012, la última vez que se llevó a cabo el sondeo.

Hace seis años su presencia en Facebook era dominante, pero se ha desplomado en los últimos seis años. En la actualidad sólo el 15% de los jóvenes dicen que esa red social es la que más usan. En 2012 era el 68%.

Ahora el 44% de los adolescentes indican que su principal red social es Snapchat, seguida por Instagram (propiedad de Facebook) con 22%.

