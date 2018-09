A menos de una semana de que el iPhone XS y XS Max salieran a la venta en los principales mercados del mundo, los usuarios ya no están felices.

De acuerdo a los reportes realizados por personas en estos pocos días, los mensajes acusan problemas con la duración de la batería y la conectividad del dispositivo estrella de Apple.

Fue el pasado viernes 21 de septiembre cuando la firma californiana comenzó a ofrecer dos de los tres teléfonos presentados en su evento el miércoles 12 del presente mes, con las características filas afuera de sus tiendas y cientos de personas ansiosas por poner sus manos sobre el smartphone, sin embargo, pareciera que no todo está resultando color de rosas para los usuarios.

Una de las opiniones más reiteradas a través de redes sociales tiene relación con problemas que han enfrentado los nuevos dueños al momento de conectarse a redes WiFi o incluso a sus señales de internet móvil.

Todo esto comparado con las versiones anteriores de Apple como el iPhone X e incluso el iPhone 7.

Uno de los portales que ha reunido estos reclamos es la plataforma de foros Reddit, lugar en que se evidencia que los problemas no tienen relación con una compañía específica, sino que el único factor en común es el nuevo dispositivo de Apple.



Y este no es el único inconveniente, según un usuario que probó los dos nuevos smarphones y la duración de su batería destacó que sólo alcanzó un tiempo de 10 horas y 38 minutos con el iPhone XS Max, mientras que la versión con pantalla de 6,1 pulgadas sólo duró 9 horas y 41 minutos.

Anyone else having less than great LTE performance on iPhone XS? My iPhone 7 held signal way better.