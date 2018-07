Los pilotos de prueba de Virgin Galactic rompieron récord este jueves, cuando el VSS Unity tomó su tercer lanzamiento supersónico en menos de cuatro meses.

Después de un lanzamiento limpio desde el portaaviones VMS Eve, los pilotos Dave Mackay y Mike "Sooch" Masucci encendieron el motor de la nave espacial a 46,500 pies, antes de subir a una escalada casi vertical y dirigirse hacia el cielo negro a 2.47 veces la velocidad del sonido.

Space came one step closer today. First footage is in, check it out! #SpaceShipTwo pic.twitter.com/yTQdXVHEVE