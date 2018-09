WhatsApp sigue posicionándose como una de las mejores aplicaciones de mensajería, pero para mantenerse en el gusto de los usuarios y seguir creciendo se rumora que está a punto de lanzar una de las novedades que tanto esperaba el público.

Se trata del modo oscuro, lo que quiere decir que la interfaz es capaz de oscurecerse para consumir menos recursos en los dispositivos con pantalla OLED e incluso la posibilidad de deslizar para responder un mensaje.

I’m happy to exclusively give the good news: WhatsApp is finally working on a Dark Mode! It’s a dream

There are many important secret references in recent updates!



Be patient to see it out, hoping it will be FULL OLED friendly for Android phones, iPhone X and newer!