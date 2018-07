Hace unas semanas se registraron decenas de ataques violentos y linchamientos en la India, originados por la circulación de rumores falsos a través WhatsApp, situación que obligó a la aplicación de mensajería instantánea a evitar la difusión de noticias falsas.

Es por eso que recientemente lanzó diversas medidas para combatir las noticias falsas, el spam y las páginas web dudosas.

Una de ellas es una herramienta que permite marcar todos los mensajes que son reenviados dentro de su aplicación, con lo que le permitirá al usuario saber si el texto que le llegó es original o fue escrito por una tercera persona.

"Lo alentamos a pensar antes de compartir mensajes que le fueron reenviados", publicó WhatsApp en su blog, agregando que para que los mensajes reenviados comiencen a estar marcados, hay que actualizar a la versión más reciente de la aplicación.



Asimismo, la plataforma desarrolla otra función que advertirá al usuario si un enlace puede ser peligroso, según reveló el sitio WABetaInfo.

De esta manera, en cuanto la persona reciba un mensaje que contenga un enlace, WhatsApp lo analizará por "si este puede redirigir a un sitio web falso o alternativo".

Si la aplicación detecta algo sospechoso, el mensaje se marcará con una etiqueta roja para alertar al usuario.

WhatsApp said to be testing ‘Suspicious Link Detection’ feature to fight spam pic.twitter.com/EoDF0zZJ9b