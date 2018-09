Madrid - Wikipedia lanzó este jueves la versión en español de su "periódico" digital colaborativo WikiTribune, una plataforma para combatir contenidos falsos en la red con la publicación de noticias de calidad elaboradas de forma conjunta entre periodistas y usuarios.

WikiTribune representa "una innovadora oportunidad para reinventar el periodismo", dijo a EFE Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia.

La industria del periodismo "puede hacer cosas nuevas" frente al "descontento" social causado por la proliferación de informaciones sin apenas calidad ni objetividad que sólo buscan clics para ganar tráfico de visitas e ingresos en publicidad, aseguró Wales, quien es además presidente emérito de la Fundación Wikimedia por la defensa de la libertad de expresión en internet.

WikiTribune es una plataforma gratuita que busca dotar de "dinamismo" al periodismo con informaciones de calidad, y que aspira a sustentarse económicamente con donaciones de usuarios siguiendo el esquema que "tanto éxito" ha dado a Wikipedia, explicó Wales.

Tras casi un año funcionando en inglés con una decena de periodistas involucrados y una activa participación social informativa, WikiTribune se lanza ahora en español después de que el emprendedor experto en comunicación Jorge Herrera, quien radica en México, ofreciera su apoyo a Wales para conectar a un mercado hispanohablante que supera los 500 millones de personas.

"Por la situación política y social que se vive en los países de habla hispana, pensé que necesitábamos un WikiTribune en español cuanto antes", explicó Herrera.

