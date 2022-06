1208 Ashford International Cuisine: un espacio para múltiples gustos

El Condado se transformó en el hogar del restaurante 1208 Ashford International Cuisine & Steakhouse

Una casa emblemática del estilo art deco en el corazón de El Condado se transformó en el hogar del restaurante 1208 Ashford International Cuisine & Steakhouse. Este espacio ofrece una variedad culinaria a cargo del experimentado chef Israel Calderón. En este lugar, el paladar del puertorriqueño y el turista encontrarán una alternativa que va desde opciones casuales hasta platos elegantes de alta cocina.

1208 Ashford International Cuisine & Steakhouse es un complejo culinario, único en su concepto, compuesto por un restaurante de fine dining, un salón de actividades, una terraza en la azotea y diversos quioscos al exterior. Cada espacio tiene su propia identidad y un menú diseñado y confeccionado individualmente.

En el área de los quioscos se destaca Tratoria Di Roma, que se distingue por la frescura de sus productos. Este espacio también cuenta con pizzas artesanales y pastas con salsas italianas. Mientras que en Sabor Boricua se encuentra el gusto criollo con mofongos, montaditos, tostones de yuca, guisos, arroz con pollo, carne frita, entre otros.

Para un buen café con un sándwich de pernil, club o una tripleta, un croissant o alguna pastelería, los comensales podrán acudir a Café Bistro.

Por su parte, para quien busque platos fríos de mariscos, pescados, ensaladas y ceviche puede encontrarlos en Raw Bar.

Sin embargo, el menú de este último no solo se degusta en el área del patio, también puede hacerse desde la terraza de la azotea, en el 1208 Rooftop Bar & Lounge, al tiempo que saborea un cóctel y disfruta de la brisa costera con vista al vecindario turístico.

Por otro lado, para una cena elegante de alta cocina, los comensales tienen la opción de disfrutar del Restaurante Escondido, ubicado en el primer nivel del local, donde se preparan steaks de diferentes carnes, incluyendo exóticas, al estilo europeo con toques latinos. Este espacio cuenta con su propio bar, The Secret Table. De otra parte, en el segundo nivel del establecimiento, está ubicado el salón de actividades Lady Carmen, que tiene capacidad para 75 personas.

1208 Ashford International Cuisine & Steakhouse no es solo para comer durante el día o cenar en la noche, también se puede visitar para iniciar la mañana con un delicioso desayuno, los días de semana, o para disfrutar de un brunch los sábados y domingos.

Si bien el restaurante inició en 2021, este año se incorporó el chef Calderón, quien dirige el establecimiento y funge como el chef corporativo.

Calderón cuenta con 32 años de experiencia en la industria culinaria y hotelera en grandes ciudades europeas, de Estados Unidos y Puerto Rico, que le sirvieron para la reconceptualización y confección de los distintos menús, así como en la selección cuidadosa del talento culinario y del reclutamiento de un equipo de trabajo de primera que asegure brindarle a la clientela una experiencia gastronómica inigualable.

“Mi visión es clara. Queremos tener una experiencia en todos los niveles, sea en un salón formal, en un lounge casual o en un patio, donde pueden ir familias y compartir una experiencia gastronómica variada, que sea versátil y con un servicio de primera. Que tanto el turista como el local puedan disfrutar”, comentó Calderón, primer puertorriqueño y latino en alcanzar el World Certified Master Chef de la World Association of Chefs Societies.

Esta empresa puertorriqueña, que emplea un aproximado de 50 personas, también ofrece un espacio pet friendly para todo tipo de público y una diversidad de alternativas culinarias que complacen cada paladar.

El restaurante está abierto de miércoles a lunes, desde las 8:00 a.m. a la medianoche. Sin embargo, cada espacio cuenta sus propios horarios. En la semana, el desayuno se sirve hasta las 12:00 p.m., mientras que el brunch, está disponible solo los sábados y domingos, es de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Por otro lado, la barra opera desde las 12:00 p.m., excepto los fines de semana, que comienza a las 10:00 a.m. El Rooftop y el Restaurante Escondido abren a partir de las 5:00 p.m.

Para más información, puede llamar al 787-679-5541, así como visitar su página web www.1208ashford.com o en Facebook como 1208 Ashford International Cuisine.