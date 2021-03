Empresa local lanza nuevos productos para combatir el catarro

En Puerto Rico no cae nieve durante el invierno. Pero enfermedades como el catarro y la influenza se aseguran, año tras año, de avisarnos de manera poco amigable que la estación llegó. Afortunadamente, existen opciones para minimizar y aliviar los desagradables síntomas que producen.

La compañía puertorriqueña Gil Pharmaceutical lanzó en diciembre varios productos que se venden sin receta (over the counter), diseñados con el propósito de aliviar el malestar provocado por síntomas como congestión, tos, alergia y la famosa “monga”.

El primero de estos, Giltuss Multi-Symptom, busca aliviar todos los síntomas principales del resfriado común y la influenza, explicó José Luis Muñiz, gerente de ventas y mercadeo de Gil Pharmaceutical. Al incluir acetaminofén, es capaz de reducir la fiebre y aliviar dolores de cabeza, cuerpo y garganta, sin olvidar los efectos del catarro, como tos y congestión, pues también es un anti-catarral, apuntó. También viene en su versión para niños de seis a 12 años, Children's Giltuss Multi-Symptom, con dosis apropiadas y seguras de cada ingrediente.

Por su parte, Giltuss Allergy Plus busca aliviar los efectos de la alergia, tales como picor, goteo nasal, estornudos y ojos llorosos, al tiempo que pone fin a la tos persistente y congestión nasal, contó Muñiz. El Giltuss Allergy Plus también cuenta con su versión para los más pequeños, llamada Children's Giltuss Allergy Plus.

Finalmente, Giltuss Diabetic promete acelerar el alivio de la tos y el catarro en un medicamento especialmente diseñado para pacientes con diabetes, libre de azúcar, alcohol, fructosa, sorbitol, sodio, gluten, levadura y colorantes, sostuvo Muñiz.

De acuerdo con el gerente de ventas y mercadeo de Gil Pharmaceutical, todos estos nuevos productos de Giltuss pueden conseguirse en farmacias de la comunidad.

Para más información sobre los productos Giltuss, puede visitar la página web giltuss.com o el portal oficial de la Giltuss en Facebook.