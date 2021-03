Huertas College, pioneros en Puerto Rico en las carreras cortas

Como institución pionera en carreras cortas en Puerto Rico hace 74 años, Huertas College se mantiene a la vanguardia de la educación postsecundaria. Su enfoque ha sido en programas especializados con alto nivel de empleabilidad en el mundo moderno, manteniendo la calidad educativa que los ha distinguido

Con esa filosofía en mente, la oferta académica de Huertas College incluye programas de bachilleratos, grados asociados y de certificado en las áreas de salud, negocios y tecnología.

“Vemos jóvenes, adultos y adultos mayores educándose o reinventándose, y nosotros innovando y buscando las alternativas para que tengan opciones para aprovechar las oportunidades de crecimiento”, puntualizó Amarilis López, directora de Mercadeo y Publicidad de Huertas College.

Asimismo, López añadió que "no todas las personas nacen para estudiar cuatro años o más. Igual, vemos adultos buscando algo nuevo que hacer, ya sea para generar ingresos adicionales o reinventarse. Tampoco vemos personas dispuestas a asumir grandes deudas por estudios, cuando estudiando una carrera corta salen a producir de inmediato y sin preocupaciones de deudas".

López apuntó que Huertas College cuenta con la acreditación de la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico y la Middle State Commission on Higher Education, así como acreditaciones particulares en algunos de sus programas.

Al momento, la institución cuenta con las escuelas de Salud, Negocios y Empresarismo, y Programas Técnicos. La gran mayoría de sus programas promueven y permiten establecer un negocio propio o conseguir empleo sin tanta dificultad, ya que tienen demanda laboral.

López destacó que Huertas College es la única institución en Puerto Rico con un bachillerato en Ventas y Mercadeo, también disponible en línea, de tres años; fueron pioneros en ofrecer el certificado en Entrenador Personal; son de las pocas instituciones en tener el programa de Manejo de Información de la Salud, acreditado por la Commission on Accreditation for Health Informatics and Information Management (CAHIIM); y son la única institución en tener el grado asociado en Asistente en Terapia Ocupacional, acreditado por el Accreditation Council for Occupational Therapy Education (ACOTE).

Para conocer más sobre el proceso de matrícula, ayudas económicas y beneficios, puede acceder a huertas.edu, llamar al 787-746-1400 o visitar las instalaciones de la institución en Caguas.