La importancia de una buena orientación al escoger una carrera profesional

Huertas College, la primera institución de carreras cortas en Puerto Rico, siempre ha tenido como norte el orientar bien a sus prospectos, ofrecer programas que tengan demanda laboral y en los que la persona pueda trabajar por su cuenta o involucrarse en varias industrias.

“Queremos que cada persona que salga de Huertas pueda trabajar rápido o establecer su negocio propio. A veces vienen personas a orientarse y preguntan por carreras que no tenemos, pero la verdad es que no hay trabajo en esa área, así que sencillamente las descartamos de nuestra oferta. Les hablamos claro, le explicamos la importancia de estudiar algo que les apasione, pero que igual puedan conseguir empleo”, contó Amarilis López, directora de Mercadeo y Publicidad de Huertas College.

A esto, López añadió que muchas personas, al informarse de otras carreras, se convencen y deciden por una que en ocasiones ni conocían, y con las que logran graduarse, trabajar y sentirse a gusto

Agregó que “otros deciden mantenerse firmes en su decisión y la pena es que luego se dan cuenta que era cierto lo que una vez le explicamos, ya no pueden hacer mucho, porque agotaron su beca, y no todos tienen la capacidad económica para costear estudios universitarios. Es triste ver estos casos, porque se desmotivan y muchas veces son personas que deciden no trabajar pudiendo ser productivos y superarse”.

Por eso, López insistió en que la orientación correcta y sincera en las universidades es vital. Asimismo, es esencial contar con personal capacitado para ayudar a identificar y orientar en la carrera adecuada para cada persona.

Pero el compromiso de Huertas College no termina ahí. De no contar con el programa académico que busca la persona, López aseguró que le recomiendan otras universidades que entienden pueden cumplir con altos estándares de educación en la carrera que buscan—como Huertas College, que está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education—.

“Queremos ver personas bien preparadas y tenemos la vocación de ayudar y ser parte del crecimiento de nuestra gente. Entonces, ¿por qué no referir para que lleguen al lugar correcto? Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestra gente y país, y cuando pensemos así, colectivamente, notaremos grandes cambios”, destacó la directora de Mercadeo y Publicidad.

Líderes en carreras con alta demanda laboral

En esta prestigiosa institución de carreras cortas hay programas en Salud, Tecnología, y Negocios. Ahora comenzarán un programa completamente online en Administración con concentración en Ventas y Mercadeo, único en Puerto Rico, diseñado para aquellos que por razones como cuido de niños o de sus padres, transportación, distancia, trabajo u otras, no pueden asistir a la institución.

De hecho, según estadísticas de la institución, esta carrera de negocios es una de las de mayor crecimiento en los próximos años, al igual que programas de salud y algunos técnicos.

Para conocer más sobre el proceso de matrícula que ya comenzó, las clases que comienzan en septiembre, ayudas económicas y beneficios, puede acceder a huertas.edu, llamar al 787-746-1400 o visitar la página de Facebook HuertasCollege.