MAPFRE busca aclarar dudas ante cambios de la Ley de Condominios que impacta el valor de los seguros

Ante los cambios significativos a las leyes aplicables a los condominios en Puerto Rico, que impactan el valor de los seguros, la aseguradora MAPFRE busca orientar a los ciudadanos y crear mayor entendimiento de los cambios del estatuto. Esto con el propósito de que los residentes de propiedades horizontales puedan proteger sus bienes privados y comunes de la manera más efectiva.

La Ley 129 de 2020 “Ley de Condominios de Puerto Rico” establece que el consejo de titulares no puede asegurar elementos privativos originales adheridos a la estructura del apartamento conocida en el mercado como full value. Solo habría una excepción si existiese alguna regulación estatal o federal que así lo exija, y al momento no existe, dijo la licenciada Jocelyn Grafals, vicepresidente y principal oficial de cumplimiento de operaciones propiedad y contingencia. Al entrar en vigor la ley, aprobada en agosto de 2020, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió la Carta Normativa para armonizar las disposiciones relacionadas a Seguros de Condominios con la nueva legislación, ya que los cambios principales se centran en los conceptos de seguros para condominios conocidos como full value o bare walls.

Según la licenciada Grafals, los Consejos de Titulares de los condominios únicamente pueden adquirir una póliza comercial en formato bare wall para asegurar solamente las estructuras y las áreas comunes del edificio o estructuras que constituyen el condominio. Ello incluye puertas exteriores, escaleras, barandas, vestíbulos y toda aquella infraestructura que ocupe el edificio para hacer llegar los servicios esenciales de agua, electricidad y comunicaciones.

Mientras que los elementos privativos originales existentes en los apartamentos o unidades de los titulares, así como las mejoras realizadas, deberán ser asegurados por cada titular bajo una póliza personal; estos incluyen: pisos, paredes, accesorios, gabinetes, losas, equipo de baño y todas aquellas terminaciones que se encuentran dentro de los límites del apartamento o unidad y sirven únicamente al mismo. “En este tipo de póliza personal, no solamente podrán asegurarse los elementos privativos originales adheridos a la estructura, sino aquellos subsiguientemente modificados por el titular, incluyendo remodelaciones interiores o de sus elementos adheridos a la estructura”, agregó Grafals.

Además, explicó que las pérdidas ocasionadas por el huracán María pusieron al relieve las situaciones prácticas que se producen en la aplicación de las condiciones de cubierta bajo una póliza full value y el estado de inequidad en que muchos dueños de propiedades en condominios se encontraban. Cuando un consejo de un condominio adquiere la póliza full value, el costo de la prima se reparte en igualdad de condición entre todos los titulares, según su por ciento de participación en los elementos comunes de los condominios.

Sin embargo, en lo que respecta la cobertura para los elementos privativos de cada propiedad individual, la misma no ampara igual a todos, aquellos titulares que han realizado mejoras y alterado los elementos originales adheridos a la propiedad, no reciben indemnización por las pérdidas en las mejoras realizadas, sino solamente a razón del valor de los elementos originales, indicó la licenciada. Por eso es importante esta ley, porque separa el seguro de lo que es la estructura, según la Escritura Matriz, y los elementos privativos de cada dueño.

