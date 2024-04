Cámbiate al plan líder en la industria de Puerto Rico

Para afiliarse a MCS Classicare, pueden llamar al Centro de Servicio al Cliente, al 787-281-2800 (área Metro) o al 1-888-758-1616 (libre de costo). Las personas con impedimentos auditivos pueden llamar al 1-866-627-8182 (TTY). El horario del Centro de Servicio del Cliente es de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., del 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Del 10 de abril al 30 de septiembre, el centro opera de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y sábado, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Si prefieren orientarse en persona, pueden acudir a cualquiera de los Centros de Servicio de MCS a través de la isla, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Están cerrados sábado y domingo.