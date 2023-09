One Park Financial, una institución financiera para pequeños negocios

John Lie-Nielsen (centro) Jose Miguel Vera (centro a la derecha)

Con una trayectoria de 13 años ofreciendo servicios en Puerto Rico, la institución financiera One Park Financial, reafirmó su compromiso con impulsar el comercio local y el desarrollo económico de la isla.

Para cumplir esta misión, la empresa busca conocer las necesidades que tienen las pymes en Puerto Rico. De los 45 mil registrados, han identificado a unas 21,000 pymes que pueden beneficiarse de su producto financiero.

“Estamos viendo que la facilidad y la rapidez de adquirir el capital no está disponible para los pequeños comercios. El reto de ellos es acceder a ese capital”, señaló José Miguel Vera, vicepresidente sénior de crecimiento de One Park Financial.

Conseguir el dinero necesario para reinvertir en los negocios y hacerlos crecer se facilita con la oferta financiera que One Park Financial le hace a cada comerciante, según sus ingresos de negocio, dijo Vera. Para acceder a estas oportunidades financieras, el dueño del comercio solo tiene que presentar la solicitud, los últimos tres estados de su cuenta comercial, generar más de $5,000 en depósitos mensuales, no tener alguna bancarrota activa y estar registrado como negocio.

“Con eso, nuestros algoritmos crean la oferta personalizada para el dueño del negocio. Eso se hace en menos de dos horas. Esto no es un préstamo, que, típicamente, pide un colateral como garantía. Nuestro producto no, porque es un Revenue Based Financing. Tu oferta está basada en tus ingresos, en tus depósitos de cuentas de negocio. Realmente, es la salud del negocio lo que importa”, indicó.

Vera comentó que, actualmente, One Park Financial está trabajando con cientos de pymes en Puerto Rico, entre los que destacan comercios en el sector de la construcción, transportación y, mayoritariamente, el de los restaurantes.

“Cualquiera puede venir a invertir dinero. Nosotros queremos hacerlo, pero conociendo y viendo las necesidades que tienen las pymes. Queremos ayudar a la isla a crecer de la misma manera que nos han ayudado a nosotros. Sentimos un apego muy grande a la isla, porque nos ayudó a arrancar. Somos una compañía que quiere ser parte de ese crecimiento de los boricuas y queremos hacerlo de la manera en la que ustedes nos digan a nosotros”, dijo Vera, quien mencionó, además, que buscan duplicar la cantidad de pequeños negocios que financian al momento y cuadruplicar ese número en los próximos seis meses, para lo cual no descarta la posibilidad de abrir oficinas en Puerto Rico.

“Queremos ser la compañía go-to de los pequeños negocios, que nuestra marca y nombre, sea lo primero que se piense cuando se quiera crecer y recibir financiamiento para su negocio”, aseguró Vera.

Una historia de crecimiento en la isla

Desde sus inicios en 2010, One Park Financial comenzó a ofrecer sus servicios de financiamiento a los comerciantes de Puerto Rico. Con los años, esa relación empezó a consolidarse y, en 2014, el país representaba la mitad de su cartera de clientes.

“Luego, nos pegó el huracán María. Tuvimos algo de temor por la inversión que teníamos en la isla. Lo que hicimos fue trabajar con nuestros dueños de negocios y socios financieros. Decidimos detener el cobro de los pagos (que se hacen a diario o semanal). La isla estaba en una pausa y decidimos tomar el lado humano. Con eso, poco a poco, ellos pagaron todo y se recuperó más del 90 % de esa cartera”, contó Vera. “Fue un gran crecimiento para nosotros, tanto para el negocio, como para el lado humano. Vimos la perseverancia de los dueños en pagar, luego de ese desastre. Ha sido una historia muy linda con Puerto Rico”, añadió.

Ese aprendizaje, luego lo usaron para la situación de la pandemia del COVID-19, donde los socios financieros detuvieron los pagos a sus clientes. Nuevamente, la entidad encaró una pérdida de dinero muy grande que requirió recortes de gastos, así como tomar decisiones difíciles para la compañía.

Puerto Rico, el mercado de mayor crecimiento para One Park Financial

Por su parte, los dueños fundadores de One Park Financial, John Lie-Nielson y Ben McCrery, habían tenido financieras por más de 20 años. Con esa experiencia, notaron que el sector de los pequeños comercios, particularmente el de los latinos, no estaba bien atendido por la banca y con muy escasas posibilidades de conseguir recursos económicos que permitiera hacer crecer sus negocios. Esta situación los motivó a realizar una transición de sus compañías previas para dedicarse a tiempo completo a la financiera, que nació en la ciudad de Miami, en Florida.

Con el paso del tiempo, sus promociones, por medio de la señal de televisoras como Univisión, llegaron a Puerto Rico. Luego, el mercado boricua se convirtió rápidamente en el de mayor crecimiento para la compañía, debido a que la tasa de pago del comerciante puertorriqueño duplicaba a la de Estados Unidos.

“El puertorriqueño está en su propio rango. No se les puede hablar como a un americano o a un latino del mainland. La mentalidad del boricua, donde están ahorita, como país, es otra cosa. Por eso estamos comprometidos en aprender más de ustedes, en escucharlos y entender bien cuáles son esas necesidades para las pymes de Puerto Rico”, enfatizó Vera, quien entiende que la isla está en un nivel de crecimiento distinto al de Estados Unidos.

Si desea obtener más información sobre One Park Financial y los servicios que ofrece, puede comunicarse al 888-351-0433 o, por medio del correo electrónico, media@oneparkfinancial.com. También puede visitar su página web https://www.oneparkfinancial.com/es y acceder a sus perfiles en redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn.